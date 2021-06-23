На каких одесских пляжах можно бесплатно позагорать

Коммунальное предприятие «Побережье» оборудовало в Одессе пять коммунальных пляжей для бесплатного отдыха одесситов и гостей города.

Как сообщает официальный сайт города, в это число входят два пляжа в Лузановке, в районе Ротонды в Аркадии, районе «Дельфина» и на 14-й ст. Большого Фонтана.

Все пляжи оснащены бесплатными шезлонгами и зонтиками, которые предоставляются по желанию отдыхающих.

Также в ходе подготовки к летнему сезону были проведены работы по замене пандусов на пляжах для людей с особыми потребностями в Лузановке и на 11-й ст. Большого Фонтана, капитально отремонтированы четыре туалета на побережье в Киевском районе, проведён капремонт КНС «Ланжерон 1».

Как сообщала Одесса News, в начале июня в Одессе, в районе «Дельфина», открылся инклюзивный пляж.

Фото: Одесса News, «Одесса»

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