Одесский театр на Чайной приглашает на моноспектакль «Осень»

3 ноября Театр на Чайной представляет моноспектакль «Осень».

В основе композиции представления – поэзия и фрагменты прозы польского поэта, прозаика и драматурга Тадеуша Ружевича – «Лицо», «Смерть в старых декорациях», «Эта старая холера» и «Новая философская школа».

Форма моноспектакля – это всегда очень интимно, откровенно и одновременно – эмоционально напряжённо. Однако вы сможете почувствовать себя участниками не монолога, а открытого диалога актёра с залом.

Продолжительность 50 минут.

Ограничение по возрасту: 14+.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

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