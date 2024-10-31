Одесский театр на Чайной приглашает на моноспектакль «Осень»

3 ноября Театр на Чайной представляет моноспектакль «Осень».
В основе композиции представления – поэзия и фрагменты прозы польского поэта, прозаика и драматурга Тадеуша Ружевича – «Лицо», «Смерть в старых декорациях», «Эта старая холера» и «Новая философская школа».
Форма моноспектакля – это всегда очень интимно, откровенно и одновременно – эмоционально напряжённо. Однако вы сможете почувствовать себя участниками не монолога, а открытого диалога актёра с залом.
Продолжительность 50 минут.
Ограничение по возрасту: 14+.
Приходите к 18 часам.
Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.
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