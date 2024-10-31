Одесса представила разработки в IT-сфере на выставке в Японии и приняла участие в 13-й международной конференции Asia Smart City Conference, которая прошла в городе-побратиме Йокогама.
О событии сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Отмечается, что в японском городе Чиба прошла 25-я юбилейная выставка передовых технологий CEATEC-2024. Уже второй год украинские компании презентуют свои технологические разработки в рамках крупнейшего в Азии международного выставочного мероприятия. В этом году делегация Одесского городского совета представила единственным стендом украинские разработки в IT-отрасли.
Директором КУ «Грантовый офис «Одесса 5T» Тамилой Афанасьевой были представлены разработки кластера IT-компаний IТ Family Odesa и факультета кибербезопасности, программной инженерии и компьютерных наук Международного гуманитарного университета.
Также одесская делегация приняла участие в 13-й международной конференции Asia Smart City Conference в Йокогаме. Конференция объединила глобальных лидеров городского развития, ведущих и новаторов в сфере технологического развития.
Во время пребывания в Японии у одесской делегации были протокольные встречи с мэром города-побратима Йокогама, руководством и депутатами городского совета города, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии.
Кроме того, были проведены переговоры с представителями муниципалитета города Йокогама, Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и японского офиса Программы развития ООН.
Вместе с рядом японских технологических компаний, в частности, Nippon Koei, JFE Engineering и Sansei, были обсуждены приоритетные инфраструктурные проекты города Одессы. Прошли переговоры и с членами Национальной комиссии Японии по ЮНЕСКО, в ходе которых стороны обсудили одесский и японский опыт сохранения и восстановления объектов культурного наследия.
Представители японского общества выразили солидарность с народом Украины в его борьбе за свободу и свою открытость к сотрудничеству с обществом Одессы.
Одесса News информировала, что в мае 2023 года в Японии был подписан трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве между Одесским городским советом, Альянсом городских решений Йокогамы (YUSA) и корпорацией Sansei.
Фото: «Одесса»
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