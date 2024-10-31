Одесса отмечает День Чёрного моря

31 октября – Международный день Чёрного моря. Для одесситов это не просто море, а источник вдохновения и энергии, символ нашего города.

В 1996 году шестью причерноморскими странами был подписан Стратегический план действий по восстановлению и защите Чёрного моря. Сегодня эта дата приобрела особое значение. Ведь Россия, которая обязывалась защитить экологию Черноморского бассейна, ныне превратила его в зону боевых действий, агрессии и угроз свободе судоходства.

Война наносит серьёзный ущерб экосистеме моря, особенно после разрушения Каховской ГЭС.

«Да, восстановление будет тяжёлым и длительным. Но это впереди. Сейчас битва за Чёрное море продолжается. Эта борьба важна не только для Украины и государств Черноморского региона, но и для всей Европы и мира. Ежедневно украинский военный моряк доказывает, что Чёрное море не подчинится тирану. Украина – морское государство. И этого никогда никому не изменить», — написал сегодня в Facebook Командующий Военно-Морскими Силами ВСУ Алексей Неижпапа.

Одесса News предлагает вернисаж фотографий с одесскими морскими пейзажами, снятых нашими корреспондентами.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy