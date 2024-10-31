Суд отправил в СИЗО организатора «схемы» в одесском МСЭК под залог в 10 миллионов

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения 10 млн грн залога организатору схемы установления фиктивной инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

28 октября работники ГБР задержали врача «Одесской областной клинической больницы», который привлёк 12 врачей из разных учреждений города и должностных лиц «Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы» и предоставлял «платные услуги» для избежания мобилизации. Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение «истории болезни», даже делали снимки магнитно-резонансной томографии.

В дальнейшем военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали «подготовленные» члены комиссии для оформления группы инвалидности. Стоимость услуг составляла от шести до 12 тыс. долларов в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

Врачу-организатору сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Одесса News информировала, что следователи завершили в отябре 2024 года расследование дела в отношении 44-летнего заведующего одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, работавшего в том же отделении врачом-ординатором, котоые за взятки «диагностировали» призывникам психические заболевания.

Фото: ГБР

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