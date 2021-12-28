ГБР начало расследование в отношении скандального чиновника МВД — Гогилашвили

Госбюро расследований начало досудебное разбирательство по факту возможного совершения бывшим замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили служебного подлога, а также по факту возможного превышения им служебных полномочий во время пересечения блокпоста в Донецкой области.

Об этом в Теlegram сообщил народный депутат, глава межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков, ссылаясь на информацию, содержащуюся в ответе на его депутатское обращение в ГБР.

“По инициативе МФО “Разумная политика” Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий во время пересечения блокпоста в Донецкой области”, – проинформировал Разумков, обнародовав копию ответа от ГБР.

Кроме этого, ссылаясь на ответ Офиса генерального прокурора, народный депутат отметил, что ОГП приобщил обращение МФО «Разумная политика» относительно возможного сопротивления работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу.

Разумков выразил надежду, что расследование по делу Гогилашвили будет быстрым и объективным.

Как сообщала Одесса News, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосте при въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что инициирует дисциплинарное производство в отношении своего заместителя, добавив, что лично изучит все детали произошедшего и «примет соответствующие управленческие решения».

Президент Зеленский 12 декабря призвал Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили в связи с инцидентом.

13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел по собственному желанию.

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