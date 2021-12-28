Ломаченко-старший номинирован на звание «Тренер года»

Анатолий Ломаченко, отец и тренер легковеса из Белгород-Днестровского Одесской области Василия Ломаченко, претендует на звание «Тренер года» по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Как сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт организации, конкурентами Ломаченко-старшего за престижную награду являются мексиканец Эдди Рейносо и британец Бен Дэвисон.

Рейносо наиболее известен как наставник лучшего боксёра современности по версии pound-for-pound Сауля Альвареса, а лучшими подопечными Дэвисона являются абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор и обладатель титула WBC в весе Василия Ломаченко Девин Хэйни.

Отмечается, что WBA объявит результаты опроса в начале 2022 года.



Как сообщала Одесса News, российская фирма по заказу Василия Ломаченко из кусочков от двух золотых олимпийских медалей Василия изготовила нательный крестик в подарок его отцу — Анатолию Ломаченко.

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