Легкоатлет из Черноморска стал победителем на Чемпионате Украины

Легкоатлет из Черноморска Владислав Шепелев стал победителем чемпионата Украины в помещении, который проходил в Киеве.

Об этом сообщает Отделение НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что 22-летний легкоатлет из Черноморска Владислав Шепелев (тренеры Сергей Полинков и Александра Стаднюк), претендующий на участие в Олимпийских играх, стал победителем чемпионата Украины в тройном прыжке, установив свой личный рекорд в зале – 16 м 45 см.

«Мои цели в этом году остаются неизменными: отбор на Олимпийские игры и на зимний чемпионат мира. Что касается выступления, то мне очень понравилась шестая попытка – получилось всё, как следует, кроме попадания на планку», — отметил чемпион.

Уже в первой попытке Владислав сделал серьёзную заявку на победу в чемпионате, прыгнув на 16 м 16 см. А победу спортсмену из Черноморска принёс четвертый по счёту прыжок.

По результатам участия одесских спортсменов сборная Одесской области заняла 3-е место в командном зачёте чемпионата Украины по многоборью, набрав 280 очков.

10 февраля Владислав Шепелев примет участие в чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций, который состоится в Стамбуле.

Одесса News информировала, что вторая «ракетка» Украины, одесская теннисистка Даяна Ястремская встретилась с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером.

Фото: НОК в Одесской области

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