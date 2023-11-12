Китай приймає шашистів світу, серед яких одеситка Вікторія Мотрічко

У китайському місті Лішуй розпочався 16-й Всесвітній чемпіонат із шашок.

Про це повідомляє кореспондент Одесса News.

Понад 70 cпортсменів прибули для участі у Чемпіонаті світу, зокрема, з Польщі, Нідерландів, Монголії, Латвії, Тайваня. «Правда, чи долетять до Китаю більше представників країн, незрозуміло. Про турнір стало відомо всього 1,5-2 місяці тому», — розповіла нашому кореспонденту учасниця Чемпіонату, знана спортсменка Вікторія Мотрічко з Одеси.

Україну представляє також киянка Юлія Макаренкова, а у чоловічих турнірах братиме участь міжнародний гросмейстер з Харкова Юрій Анікєєв.

До Китаю Вікторія Мотрічко дісталася не без пригод. Як розповіла нашому кореспонденту одеська королева шашок, «рейс Варшава-Амстердам затримувався і мені поміняли квитки через Париж замість Амстердама. В аеропорту затрималася понад 5 годин. У зв’язку з цим приїзд до Лішуй припав майже на добу пізніше, ніж планувала. Зупинялася на ночівлю у Шанхаї».

За словами Вікторії, у Китаї подібні турніри організовують на високому рівні: «Організація, призові, цікаві активності щодо розвитку шашкового спорту… Завжди захоплені відгуки учасників про турніри тут».

У Китаї Вікторія не вперше. Ще в 2008 році одеситка здобула першість у турнірі з шашок-64 на І-х Всесвітніх інтелектуальних іграх у Пекині. У зв’язку з коронавірусом турніри не проводились з 2019 року. Сьогоднішній чемпіонат у Лішуй — перший з того часу.

«Взагалі китайці завжди грають дуже інтенсивно, майже на виснаження. 4 дні буде по 2 тури, і завершальний день — один тур. Буде пауза в середині турніру, але не для всіх — жінки зіграють чемпіонат світу з бліц змагань 14 листопада», — переживає Вікторія, додаючи, що «у Китаї контроль дуже специфічний для кубків світу — всього година на партію плюс 30 секунд на кожен хід».

«В рамках таких правил гратиму вперше», — щиро зізналась спортсменка.

Учасники Чемпіонату зіграли з починаючими китайськими спортсменами та приступили до конкурсних змагань.

Станом на 9 ранку Вікторія здобула перемогу у першому ж турі.

Побажаємо нашій землячці перемоги у всі турах Чемпіонату!

Одесса News повідомляла про приголомшливий успіх Вікторії Мотрічко у жовтні 2023 року у Віллемстаді — столиці острова Кюрасао у Карибському морі — на Чемпіонаті світу з шашок-100.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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