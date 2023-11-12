В бою за Украину погиб солдат из Южного Максим Париляк, светлая ему память

9 сентября в Южном был объявлен Днём траура памяти погибшего 29 декабря 2022 года возле населённого пункта Озаряновка Бахмутского района Донецкой области во время выполнения боевого задания солдата в/ч А0666 Максима Париляка.

Об этом в Facebook сообщил Южненский горсовет.

Макисм 1999 года рождения. 26 февраля прошлого года был призван на защиту нашей Родины.

Одесса News сообщала,что 29 августа 2023 года во время выполнения боевого задания на фронте погиб житель Одесской области сержант Сергей Гончарук.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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