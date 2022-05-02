На жилом доме в Одессе, пострадавшем от ракеты, завершён первый этап расчистки

В настоящее время завершён первый этап работ по расчистке завалов жилого дома в Одессе, разрушенного 23 апреля в результате попадания ракеты.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, с самого начала аварийно-спасательной операции коммунальные службы Одессы работали на месте трагедии вместе со спасателями.

Отмечается, что коммунальные службы вывезли более 600 тонн разрушенных конструкций.

Как сообщала Одесса News, 30 апреля спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате российского ракетного обстрела жилого дома в Одессе 23 апреля.

Фото и видео: «Одесса»

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