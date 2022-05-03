Вечером по Одессе был произведен ракетный удар, погиб 15-летний мальчик

2 мая в 18.33 в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, она длилась менее 30 минут. После этого стало известно о ракетном ударе по Одессе.

Попадания есть в объект гражданской инфраструктуры, находившийся рядом с религиозным объектом, сообщили в оперативном командовании «Юг».

В военной администрации проинформировали, что есть жертвы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что речь идёт, в частности, о церкви УПЦ Московского патриархата – удар снёс крышу здания. Он связывает атаку на город с годовщиной трагедии 2 мая.

Среди погибших в результате ракетного удара РФ по Одессе вечером 2 мая есть как минимум один погибший ребёнок. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Действительно, пока защитники Одессы с 2014 года уничтожают оккупантов на фронте, Путин решил мстить одесским детям. И не только детям, а и семьям беженцев с востока нашего государства. Предварительно подтверждена информация, что есть погибшие и раненые люди. Есть информация, что среди погибших есть ребёнок 13 лет. Более детально будем рассказывать позже», – сказал Братчук, подчеркнув, что Одесса и область – регион, где сохраняется угроза ракетных ударов.

По информации оперативного командования «Юг», ракета попала в жилое помещение, где находилось в момент атаки пять человек.

«15-летний парень погиб, ещё один несовершеннолетний ребёнок с ранениями доставлен в больницу, ему оказывается помощь. С другими лицами, находившимися в здании, работают психологи Госслужбы по чрезвычайным ситуациям», – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.

«Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют, как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!» – сказал начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, вчера, 2 мая, был нанесен ракетный удар (третий за неделю) по мосту через Днестровский лиман. Силы ПВО в этот день уничтожили два вражеских катера у острова Змеиный и ударный беспилотник «Форпост».

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