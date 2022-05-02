Силы ПВО ВСУ сбили над Одессой ударный беспилотник «Форпост»

В понедельник, 2 мая, силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили над Одессой ещё один вражеский беспилотник.

Об этом сообщил в Теlegram начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Подразделение противовоздушной обороны ВСУ сбило над Одесским районом ударный беспилотный аппарат врага. Работаем на победу», – отметил Марченко.

По данным Одесской мэрии, сбитый БПЛА — типа «Форпост». Стоимость одной единицы разные источники оценивают от 6 до 7,5 млн. долларов США.

Как сообщала Одесса News, украинские военные возле острова Змеиный 2 мая уничтожили два вражеских катера.

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