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  3. Войска РФ третий раз за неделю обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман

Войска РФ третий раз за неделю обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман

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Российские войска в третий раз в течение последней недели осуществили ракетный обстрел моста через Днестровский лиман в Одесской области.

Об этом сообщает представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется», – отметил Братчук.

Как сообщала Одесса News, первый ракетный обстрел российские войска произвели 26 апреля, второй – 27 апреля. Дорожникам удалось отремонтировать повреждения, причинённые предыдущими обстрелами, возобновив курсирование пригородных поездов.

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