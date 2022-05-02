Войска РФ третий раз за неделю обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман

Российские войска в третий раз в течение последней недели осуществили ракетный обстрел моста через Днестровский лиман в Одесской области.

Об этом сообщает представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется», – отметил Братчук.

Как сообщала Одесса News, первый ракетный обстрел российские войска произвели 26 апреля, второй – 27 апреля. Дорожникам удалось отремонтировать повреждения, причинённые предыдущими обстрелами, возобновив курсирование пригородных поездов.

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