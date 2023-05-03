Продолжаются переговоры Украины, Турции и России о продлении «зернового коридора»

Встреча по продлению действия Черноморской зерновой инициативы на уровне заместителей министров обороны Украины, Турции и России состоится в Стамбуле 5 мая.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на CNN Türk.

Отмечается, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал: «Мы обсуждали зерновую инициативу на наших встречах. В этом контексте в результате принятия нашего предложения обеими сторонами планируется, что заместители министров обороны Турции, Украины и России встретятся в Стамбуле в пятницу, 5 мая”.

По его словам, в Стамбуле речь пойдёт о продлении действия зерновой инициативы.

“Мы надеемся, что зерновое соглашение будет продолжаться без сбоев. Поскольку это соглашение очень важно для регионального мира и стабильности, а также для стран, которые в этом нуждаются. В этом контексте можно сказать, что стороны готовы продлить срок. Мы хотим без проблем продлить эту инициативу”, — сказал министр.

В то же время пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса отмечает, что в проливе Босфор собралась очередь судов из-за блокирования Россией прохода балкеров с украинским зерном. Такоая блокада привела к тому, что в апреле 2023 года Украина экспортировала 5,3 млн. т продукции агропромышленного комплекса, что на 31% меньше, чем в марте этого года.

Подчёркивается, что показатель украинского агроэкспорта за апрель является самым плохим за последние 8 месяцев.

Как сообщала Одесса News, в конце апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого речь шла и о работе «зернового коридора» в Чёрном море.

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