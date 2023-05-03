В Одесской области зафиксирована массовая гибель пчёл

Пчеловоды сёл Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка обратились в Госпродпотребслужбу Одесской области с тревожным сообщаеним о массовом отравлении пчёл.

Об этом в Facebook информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Отмечается, что при Староказацком сельском совете была безотлагательно собрана постоянно действующая комиссия по установлению факта отравления пчёл.

«Члены комиссии выехали на место в с. Новая Царичанка, где ими установлен факт гибели пчёл и возможная причина (отравление пестицидами)», — говорится в сообщении.

Образцы почвы, зелёной массы растения (рапса озимого) и подмор пчёл отобрали для дальнейшего исследования в лаборатории.

Как сообщала Одесса News, на территории Национального природного заповедника «Тузловские лиманы зафиксирована гибель диких птиц вследствие ядохимикатов, оставляемых аграриями на полях.

Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

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