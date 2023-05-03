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В Одессе переименовали ряд улиц

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В Одессе проходит процесс переименования улиц, которые носят названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей, не имеющих  отношения к городу.

Таких топонимических объектов в городе насчитывается около 200, сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

На основании предложений членов городской историко-топонимической комиссии составлен перечень новых названий ряда топонимов Одессы, в том числе аллей парка им. Т.Г. Шевченко и Дендропарка Победы.

Аллеям парка Победы предложено дать названия в честь военных подразделений, борющихся за независимость и суверенитет Украины.

 В преддверии переименования были проведены консультации с общественностью в форме электронного опроса на онлайн-платформе городского совета.

3 мая депутаты Одесского городского совета поддержали такие переименования:

  • улица Курганская названа Курганной,
  • улица Брестская теперь называется Берестейской
  • тупик Байкал переименован в улицу Калиновую
  • проспект Александровский – проспект Украинских Героев
  • аллея Александровская в парке Шевченко – аллея Творческая
  • аллея Суворовская в парке Шевченко – аллея Капитанов
  • площадь перед Театром музкомедии – площадь Белой акации
  • аллеи парка Победы- аллея Специальных операций, аллея Пограничников, аллея Сухопутных войск, аллея Военно-Морских Сил, аллея Воздушных Сил, аллея Десантно-штурмовых войск, аллея Нацгвардии, аллея Сил Территориальной обороны, аллея Нацполиции, аллея Волонтёров, аллея Разведчиков.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета утвердила список 96 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией либо советским прошлым и подлежат переименованию.

Фото: «Одесса»

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