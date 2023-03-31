В Одесской области появилась улица Степана Бандеры

В селе Стрюково Березовского района Одесской области переименовали улицу Сергея Лазо на улицу Степана Бандеры.

Об этом сообщили на Facebook-странице проекта «Декоммунизация. Украина».

«Стрюковская община после процесса переименования улиц теперь имеет названия в честь Героев Небесной Сотни, Героев Крут, Сечевых Стрельцов, Независимости, Героев Украины и Степана Бандеры», — говорится в сообщении.

С карты громады исчезли названия улиц Горького, Маршала Жукова, Ворошилова, Ватутина, Кузнецова, переулков Октябрьский, Красноармейский и Будённого.

Для справки. Степан Бандера — один из руководителей Организации украинских националистов (ОУН), в 2008 году был признан третьим из ста великих украинцев после Ярослава Мудрого и Николая Амосова по итогам голосов в опросе общественного мнения «Великие украинцы». В 2010 его посмертно наградили званием Герой Украины.

Как сообщала Одесса News, в Одессе демонтируют мемориальную доску русскому писателю Горькому на Ланжероновском спуск, 2, в котором он жил в 1891 году.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.