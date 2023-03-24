В Одессе демонтируют мемориальную доску Горькому, в Киеве снесли памятник Чкалову

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля 2022 года начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Как сообщает в Facebook проект «Декоммунизация.Украина», в Одессе демонтируют мемориальную доску русскому писателю Горькому на Ланжероновском спуск, 2. В этом доме писатель жил в 1891 году.

Такое решение было принято на заседании историко-топонимической комиссии.

Также в ближайшее время должны рассмотреть вопрос о демонтаже памятника юному Ленину на ул. Костанди, 4.

В селе Весёлый Подол Кременчугского района Полтавской области демонтировали бюст российского «сталинского коммунистического» биолога Ивана Мичурина.

Об этом со ссылкой на Украинский институт национальной памяти (УИНП) сообщает полтавское издание «Коло».

Памятник «до принятия отдельного решения о передаче в музейное пространство» будет находиться в коммунальном предприятии «Коммунальщик» Семёновского поселкового совета. Именно КП демонтировало его «с целью проведения мероприятий по дерусификации, устранению из публичного пространства объектов, которые касаются российской истории, защиты культурного пространства Украины в условиях войны, развязанной государством-агрессором – Российской Федерацией – против Украины».

«Возвеличенный Иосифом Сталиным российский биолог и селекционер-помолог, уроженец Рязанской губернии России никак не связан с историей Семёновской общины. Он всегда приветствовал все кремлёвские инициативы и одобрял идеологические решения компартийных съездов», – объясняют инициаторы демонтажа, региональные представители УИНП в Полтавской области.

В Киеве демонтировали памятник советскому лётчику Валерию Чкалову, который находился на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского в Шевченковском районе, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Памятник будет перенесён в музей авиации Украины имени Олега Антонова.

Также в Киеве снесён памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Одесса News сообщала о демонтаже советского знака в форме звезды в сквере Сержанта Смирнова в Черкассах, памятник российскому учёному Михаилу Ломоносову в Днепре, поэту Александру Пушкину в Черновцах, советскому писателю Николаю Островскому в Шепетовке Хмельницкой области, мемориальной доски Пушкину в Николаеве, бюста Пушкину в Кременчуке Полтавской области, памятников «Основателям Одессы» и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе.

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