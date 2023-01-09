В Украине ширится движение по сносу памятников

В украинских городах и сёлах продолжается демонтаж памятников.

Как сообщает официальный сайт Черкасского городского совета, в Черкассах в январе этого года демонтировали советский знак в форме звезды, расположенный в сквере Сержанта Смирнова. Члены городской топонимической комиссии не поддержали петицию по сохранению этого знака и проголосовали за его снос.

Ещё один памятный знак, который решила демонтировать черкасская топонимическая комиссия – «Погибшим работникам правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей». Обелиск когда-то был установлен в Соборном парке (ранее Первомайском) как памятник чекистам и «нуждался в декоммунизации». К тому же, как говорится на сайте, нынешние черкасские правоохранители своих памятных мероприятий возле него не проводят.

Председатель комиссии Сергей Тищенко подчеркнул, что в прошлом году в городе переименованы 112 улиц, переулков, спусков, скверов, снесён памятник Максиму Горькому и мемориальная доска в честь 50-летия Октября.

В рамках декоммунизации и дерусификации в Умани в Черкасской области демонтировали памятные знаки газете «Ленинская Искра» и российским декабристам.

Активны в демонтаже памятников коммунальные службы Днепропетровской области.

Так, перед Рождеством в Днепре демонтирован памятник российскому учёному Михаилу Ломоносову, открытый в 1971 году, сделанный из бронзы и установленный на месте монумента Екатерине II, рядом с историческим музеем.

Также в Днепре согласно решению исполкома демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину, Андрею Булыгину, Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Матросову, советскому генералу Ефиму Пушкину, известному как «Танк» (во время Второй мировой войны участвовал в обороне Днепропетровска от немецких оккупантов, погиб в 1944 году под Николаевом во время бомбардировки немецкой авиации, похоронен в Днепре), пионеру-герою Володе Дубинину.

В Черновцах тоже демонтировали памятник поэту Александру Пушкину.

А в Николаеве убрали мемориальную доску Пушкину.

Бюст Пушкина попал под демонтаж и в Кременчуке Полтавской области.

В Шепетовке Хмельницкой области демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в 2022 году демонтированы памятники «Основателям Одессы» и русскому полководцу Александру Суворову.

Фото: Общественное Черкассы, Днипро ТВ, Укринформ, Кременчук Официальный

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