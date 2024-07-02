Россияне заявили об ударе по аэродрому в Миргороде

Ряд российских Telegram-каналов 1 июля опубликовали видео, как утверждается, ракетного удара по аэродрому Миргорода Полтавской области.

В частности, его выложил канал «Карты и стрелочки».

Канал заявляет, что в результате удара якобы уничтожен один истребитель Су-27 и повреждены ещё три (в других каналах эти данные отличаются, в частности, Fighterbomber пишет о двух уничтоженных самолётах и четырёх «в ангарах» – вероятно, повреждённых).

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил в Facebook, что удар по аэродрому был, но его последствия не такие, как заявляют в стране-агрессоре РФ.

«За поребриком безумно радуются, приписывают в свои достижения кучу бортов Су-27. Пусть! Не всё так страшно, как вы, украинцы, пишете на эмоциях. Удар был. Есть определённые потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов, они всегда так поступают с начала вторжения. Воздушные силы делают всё, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе посредством макетов и других средств», – написал он.

Игнат призвал медиа, блогеров и Telegram-каналы «унять эмоции».

«У нас и так хватает политиков, депутатов и «лидеров мнений», которые лучше м@цк@лив позорят украинское войско перед обществом, партнёрами, это абсолютно безответственно.

Он добавил, что аэродромы каждый день находятся под обстрелами, «глазами» вражеских дронов и постоянными атаками. «Наши люди на местах пытаются уберечь то, что есть, и нанести ответный удар! И я не буду детализировать, какими невероятными усилиями это делается», – написал он.

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, потери личного состава российских оккупантов в войне в шесть раз больше, чем в силах обороны Украины.

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