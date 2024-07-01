Зеленский: Сегодня гибнет один украинец к шести россиянам

Потери личного состава российских оккупантов в войне в шесть раз больше, чем в силах обороны Украины.

Об этом в интервью The Philadelphia Inquirer, опубликованном 30 июня на YouTube-канале «Зе!Президент», сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«У нас сегодня гибнет один украинец к шести россиянам. У нас была статистика где-то в четыре раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, сейчас цифры 1 к 6», – отметил Президент.

По его словам, современная война – технологическая.

«Я не говорю, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах россиян, да, они правы, но другая война. Война технологическая. И кто более технологичный, тот может побеждать», – подчеркнул Зеленский.

Одесса News информировала, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили более 535 тысяч солдат.

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