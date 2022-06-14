Ситуация на юге страны: украинские воины освободили часть Херсонской области

Силы обороны Украины остановили наступление российских оккупантов на юге Украины.

Об этом 13 июня в своём обращении, опубликованном на сайте Главы государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровской области. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остаётся мишенью для российского флота. Но уже были сорваны десятки попыток наступления русской армии именно там, как раз на юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин Херсонщины», – сказал Зеленский.

Сейчас, по словам Президента, ширина фронта составляет более 2,5 тыс. км, но стратегическую инициативу имеют ВСУ.

По данным Оперативного командования «Юг», на линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий. «Враг, скованный в возможностях маневра на суше, имеет вариант только отступления на рубеже обороны. Но с воздуха противник совершил 2 вертолётые атаки парами Ми-8 по нашим позициям на Николаевщине и Херсонщине. В районе Снегирёвки произошло воздушное сражение. Из истребителя Су-35 была выпущена ракета «воздух-воздух» по паре наших Ми-8. Вертолётам удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался», — сказал сегодня ночью представитель ОК»Юг» полковник Владислав Назаров.

Анализируя военную ситуацию на юге страны за минувшие сутки, Назаров отметил активность вражеской воздушной разведки с помощью БПЛА. «Вдобавок к сбитому утром над Николаевом «Орлана-10», в Херсонской области зенитно-ракетным подразделением «заземлено» ещё один, а из стрелкового оружия достали и обычный квадрокоптер», — проинформировал Назаров.

В целом же при выполнении огневых задач противнику за сутки нанесён ущерб в количестве 28 военных, 10 единиц техники, среди которых кроме воздушных «разведчиков», гаубица «Мста-Б», командно- штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники. Результаты 2-х авиационных ударов в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники уточняются.

Как отметил представитель ОК «ЮГ», в Одесской области местные жители продолжают испытывать судьбу. В течение дня силами патрульных подразделений муниципального караула и пограничной службы было обнаружено 2️-х экстремалов-ныряльщиков. Мужчины охотились за моллюсками, несмотря на предупреждение, запрет и риск погибнуть. Оба дайвера были переданы в СБУ.

«Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Чёрного моря в настоящее время составляет 4️ корабля – носителя крылатых ракет – и 3 больших десантных корабля. Блокада судоходства, психологическое давление и угрозы из моря остаются актуальными» — подчеркнул опасность офицер ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, защитники Украины с 24 февраля по 13 июня ликвидировали около 32300 российских военных, уничтожили около 3,5 тысяч боевых бронированных машин.

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ /Facebook, Одесса ИНФО

Видео: СБУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod