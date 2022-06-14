Одесская область утратила ещё двух своих защитников, светлая память погибшим

Одесская область потеряла в войне ещё двоих воинов.
Ещё два защитника погибли в российско-украинской войне — жители села Долинка Саратской общины Одесской области — Сергей Чеботарь 1971 года рождения и Ананий Бошко 1979 года рождения. Погибшие были соседями и товарищами.
Об этом сообщает представитель Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.
Вчера, 13 июня, Сафьяновская община Измаильского района провела в последний путь 33-летнего жителя Броски Василия Омельченко, погибшего 2 июня вблизи посёлка Луганское Бахмутского района Донецкой области, защищая нашу страну от агрессора.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…
ВСЕХ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Как сообщала Одесса News, 6 июня в одесском Доме офицеров прошла церемония прощания с погибшим командиром 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты подполковником Сергеем Дердугой.
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