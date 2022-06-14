Сотрудница Одесского музея получила престижную европейскую награду

Заместитель директора по научной работе Одесского музея западного и восточного искусства Ирина Глебова получила престижную награду фонда Mapисы Беллисарио «Золотое яблоко».

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что эта награда – самая престижная в Европе, посвящённая женщинам, которые в своей жизни сумели придать смысл выбранной профессии благодаря преданности работе.

«Это международное признание является очередным шагом по укреплению имиджа Одессы как культурной столицы Украины», — подчёркивается в сообщении.

Как информировала Одесса News, в июне мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями сферы культуры, которым были вручены почётные награды Одесского городского головы.

Фото: «Одесса»

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