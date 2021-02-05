Куда пойти в Одессе на выходных 6-7 февраля

Жизнерадостных и любознательных одесситов и гостей города вряд ли смутят снежные прогнозы синоптиков на ближайшие выходные дни. Поэтому Одесса News предлагает некоторые наиболее интересные культурные мероприятия для посещения.

Выбор, как всегда, за Вами!

6 февраля в Одесском академическом Русском драматическом театре премьера — «Ангел, Чёрт и Проктолог» в постановке известного актёра и режиссёра Олега Фомина. То, что у каждого человека на плечах сидят Ангел и Чёрт и шепчут ему свои советы, знает каждый. Однако, отнюдь не к каждому человеку в конце рабочего дня заявятся эти вечные антагонисты с неожиданным предложением — стать арбитром в их дуэли! Проктолог и сам не знает, почему выбор пал на него, однако втягивается в их поединок. Кто же окажется победителем, и за какие заслуги? Это вы узнаете, если придёте в театр к 19.00. Продолжительность – 1 час 45 минут. Комедия в 1-м действии. Цена билетов от 60 до 200 гривен.

6 февраля в 18:30 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета концерт «Зимний променад» (Хоровой вернисаж). В I-м отделении: В.А. Моцарт — «Коронационная месса» в исполнении: сопрано — Марина Наймитенко; меццо-сопрано — Анастасия Мартынюк, Екатерина Цымбалюк; тенор — заслуженный артист Украины Владислав Горай, Александр Прокопович; бас — Виктор Шевченко. Увертюру к опере «Свадьба Фигаро» исполнит оркестр. Во II-м отделении: Ж. Бизе — Куплеты Тореадора из оперы «Кармен» исполняют Виталий Билый, Виктор Шевченко; Ж. Бизе — «Хабанера» из оперы «Кармен» в исполнении Екатерины Цимбалюк, Анастасии Мартынюк; Дж. Верди — Стретта Манрико из оперы «Трубадур» (Эдуард Мартынюк, Олег Злакоман) и многое другое. Цена билетов от 40 до 330 грн.

6 февраля в Музее западного и восточного искусства покажут фотографический арт-проект «Фантомы». Это серия сюрреалистических фотографий, напечатанных историческим методом печати – oilprint. Некоторые изображения дополнены авторской техникой передачи печати на текстурной бумаге с помощью художественной краски.

6-7 февраля в Доме Блещунова художественная выставка Михаила Черешни. В экспозиции представлено более 25 работ из частных коллекций, основную часть которых зрители увидят впервые. Адрес музея: ул. Польская, 19, коммуникативно-выставочное пространство «Квартира № 6» (вход — со двора).

7 февраля галерея «#ARTODESSA» представит творческую встречу «Вечерний рисунок в Летнем театре». Организатор — Катерина Билетина и К*. Проект предполагает участие нескольких одесских художников, которые будут работать над созданием портрета с натуры. Этот творческий и увлекательный процесс смогут наблюдать зрители, которые посетят в этот день галерею с 17.00 до 20.00. Вход свободный.

7 февраля на сцене Украинского театра в Одессе пьеса известного американского драматурга Дона Нигро «Горгоны». Написанная для двух драматических актрис, эта история двух вечных соперниц, которым предстоит сниматься в одном кассовом голливудском фильме. Всю жизнь они враждовали – из-за ролей, поклонников, гонораров. Всю жизнь они ненавидели друг друга, и теперь по-прежнему продолжают ссориться и мириться. Последняя встреча королев экрана – очередной поединок, финал которого неизвестен. Цена билетов от 50 до 300 грн. Приходите к 19.00.

7 февраля Одесский театр юного зрителя представляет спектакль «Тэффи. Поезд». Первая юмористка начала двадцатого века, «королева русского юмора» — так называли Тэффи. И совершенно заслуженно! В коротких и философских рассказах Тэффи юмор сочетается с грустью и остроумными наблюдениями над окружающей жизнью.…Что наша жизнь? Поезд, который катится куда-то вдаль. Встречи, расставания, события – как станции на нашем жизненном пути. Не пропустить свою остановку, не забыть главное событие в жизни! Поторопитесь, наш поезд уже отправляется!.. Цена билетов 150 грн. Приходите к 19:00 в ТЮЗ.

7 февраля один из наиболее известных бродвейских мюзиклов «Скрипач на крыше» в Одесском театре музыкальной комедии. Цена билетов от 40 до 200 гривен. Приходите к 16.00.

7 февраля в 17:00 концерт «Я пою под дождём» в Одесской филармонии. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Нелли Нечаева (вокал), Сергей Ясинский (саксофон), Ростислав Крячун (аккордеон). Концерт посвящается 90-летию Одесской областной филармонии. Цена билетов 70 гривен.

До 14 февраля в галерее ArtOdessa (Летний театр Горсада) будет работать выставка Анастасии Дьячук и Татьяны Вдовиченко «Волшебные нити». Настя — одесситка, выпускница художественного училища имени Грекова, Татьяна — уроженка Килии, выпускница одесского «худграфа». Весной чаще пишут акварелью, а зимой отдают предпочтение созданию гобеленов.

Одесский театр «Маски» приглашает на постановки февральского репертуара. Главные звёзды театра — Борис Барский, Георгий Делиев и Наталья Бузько. Театр — наследник легендарных «Маски-шоу» — комедийного телевизионного сериала, над которым хохотало несколько поколений. Приходите, будет весело!

До 5 марта в Одесском Доме-музее имени Н. К. Рериха фотовыставка «Краски Индии». Мероприятие организовано совместно с общественной организацией «Украина-Индия» в рамках празднования Дня Республики Индии в Украине. Адрес музея: ул. Большая Арнаутская, 47. Режим работы: с 10.00 до 18.00 (выходной – понедельник).

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров