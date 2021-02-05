В Одесском порту спецназовцы-водолазы учились искать диверсионные средства

Водолазы-спецназовцы Военно-морских сил Вооружённых сил Украины отработали задачи по поиску и выявлению в Практической гавани Одессы диверсионных средств противника недалеко от объектов портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает АрмияInform.



«Спуски под воду проводились на глубину до 10 метров. Для качественной отработки задач был развёрнут водолазный полигон с мобильной барокамерой, также дежурила медицинская группа. Водолазная группа в полном водолазном снаряжении обследовала определённый участок моря вблизи причальных стенок и гидрологических сооружений», — говорится в сообщении.



По словам спецназовцев, видимость под водой была чёткой, но температура воды не слишком способствовала выполнению задачи. Однако, это не помешало им оперативно выявить диверсионные устройства условного противника.

Также во время водолазных спусков моряки тренировались по ведению качественной подводной связи, учились ориентированию с помощью подводного компаса, изменению направления курса и перемещению под водой с применением сигнального конца.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессе состоялся первый выпуск водолазов водолазной школы Вооружённых Сил Украины.

Фото: АрмияInform/Владислав Чикин

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