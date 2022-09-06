На Южном направлении фронта ВСУ за сутки уничтожили 4 склада, вертолёт, 86 военных

В минувшие сутки украинские военные продолжали наносить мощные удары по российским оккупантам.

Об этом сегодня ночью проинформировал в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

«Подтверждённые потери врага составляют 86 рашистов, 4 танка, 12 единиц автобронетехники, 4 гаубицы 152-го калибра «Мста-Б» и «Мста-С», 3 пушки 152-го калибра «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С», станцию ​​связи и противотанковый ракетный комплекс. Ликвидировано 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация на протяжении боевого дня 18 раз атаковала позиции, логистику, командные и опорные пункты противника.

«В районе Новогригоровки при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолёт Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59», – указывают в ОК «Юг».

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

«Огневой контроль переправ через реку Днепр системный и эффективный», – отмечают военные.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 05.09.2022

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки враг потерял 104 военнослужащих, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», беспилотный разведчик «Элерон-10».

На главном фото командир взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) одной из отдельных бригад морской пехоты ВМС ВСУ лейтенант Артём с позывным «Johnny».

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ, Командование ДШВ ВСУ/Facebook

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