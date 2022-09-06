Кому в Одессе 6 сентября в аварийном порядке отключат воду

6 сентября в Одессе планируется аварийное отключение воды.

Это коснётся части Суворовского района города, — сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Отключение проводится в связи с необходимостью аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 09:00 до 23:00.

Будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Академика Заболотного, 54-68, 57-69,

Семёна Палия, 73-107,

Академика Сахарова, 28,

Марсельская, 32-48.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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