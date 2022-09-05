Бориса Джонсона на посту Премьер-Министра Великобритании сменила Лиз Трасс

5 сентября члены Консервативной партии избрали главу Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс новым лидером партий и следующим премьер-министром страны.

Об этом заявил глава парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании «Комитет 1922» Грэм Брэди, сообщил Укринформ.

«Риши Сунак – 60 339 голосов, Лиз Трасс – 81 326 голосов. Объявляю, что Лиз Трасс избрана лидером Консервативной партии», — сказал он.

Таким образом, Трасс получила 57,4% голосов.

После утверждения в должности главы правительства она станет третьей в истории Великобритании женщиной в должности премьер-министра.

Её предшественник Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 24 июля 2019 года.

Ожидается, что во вторник, 6 сентября, королева Великобритании Елизавета II в своей резиденции Балморал (Шотландия) утвердит Лиз Трасс в должности премьер-министра.

Как сообщала Одесса News, 7 июля Борис Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod