Нацбанк Украины отметил 26-летие гривни

2 сентября гривна отпраздновала свой 26-й день рождения. Более четверти века назад началась денежная реформа, и в Украине появилась собственная национальная денежная единица.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

«Гривна – это не только денежная единица, но и один из символов украинской государственности. Собственные деньги наряду с другими государственными символами – гербом, гимном, флагом – являются основными атрибутами, определяющими независимое государство. Они представляют страну мира и являются богатым источником знаний о её истории, культуре, традициях», — подчеркнул Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Шевченко напомнил, что обмен украинских рублей на гривну (банкноты и разменные монеты) продолжался со 2 по 16 сентября 1996 года (100 000 рублей меняли на 1 гривну). В этот период в наличном обращении Украины параллельно функционировали как гривна, так и украинский рубль.

С 17 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна. Поэтому всего за две недели она пришла в каждый город и село Украины, на все предприятия, заводы, фабрики, в магазины и кафе, появилась в каждом доме украинца.

«На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении было 338,1 трлн украинских рублей. В результате перехода на гривну Национальным банком было изъято 97% эмитированных ранее рублей (327,9 трлн руб)», — говорится в сообщении.

По состоянию на 01 сентября 2022 года в наличном обороте Украины находятся наличные деньги на общую сумму 688 млрд грн, в том числе банкнот – 682,7 млрд грн (2,9 млрд шт.) и монет – 5,3 млрд грн (14,1 млрд шт.).

Следовательно, на одного жителя Украины приходится 72 банкноты и 166 платёжных разменных и оборотных монет.

По словам главы Нацбанка, в начале своей независимости у Украины не было собственного производства денег и поэтому первые банкноты гривны были заказаны и изготовлены за границей (в Канаде и Великобритании).

В настоящее время гривна полностью производится собственным современным и мощным украинским Банкнотно-монетным двором. Не любая страна мира может похвастаться наличием собственного производства денежных знаков.

За 26 лет гривна значительно изменилась, ведь Национальный банк постоянно работал над её осовремениванием. Для Национального банка важно, чтобы национальная валюта, находящаяся в обращении, была надёжной и качественной, а украинцы имели уверенность, что наличные, полученные в торговой сети, кассе банка или в его банкоматах, абсолютно платёжны и пригодны к обращению.

Поэтому в течение новейшей истории гривни в обращении постепенно появлялись как банкноты с обновлённым дизайном и системой защиты, так и новые номиналы банкнот, которых не было в 1996 году.

Сначала в 2001 году было введено в обращение банкноту номиналом 200 гривен; позже, в 2006 году – номиналом 500 гривен; а в 2019 году – номиналом 1000 гривен.

На сегодняшний день в обращении находится уже четвёртое поколение гривни, отличающееся усовершенствованным дизайном и усиленным комплексом защитных элементов, в частности оптически-сменных для удобного и простого визуального контроля гражданами.

«Гривна – современная валюта, которая занимает достойное место среди других национальных валют мира. Из-за войны перед гривной, как и перед всей Украиной и каждым украинцем, возникли новые сложные вызовы. Но, несмотря на все проблемы, Национальный банк стоит на страже ценовой стабильности и готов делать всё возможное, чтобы и дальше удерживать ситуацию на финансовом фронте под контролем», – подчеркнул Кирилл Шевченко.

Кстати. 15 сентября 2022 года Нацбанк выпускает памятную монету Украины «Владимирский собор в г. Киев» из серии «Достопримечательности архитектуры Украины» номиналом 5 гривен из нейзильбера и тиражом 35 000 штук.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Национальный банк предупредил, что в наличный оборот на территории Украины могут попасть гривневые банкноты, намеренно повреждённые банками на временно оккупированных территориях.

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