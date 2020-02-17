В 2019 году «заробитчане» перечислили на родину почти $12 миллиардов

В 2019 году объём частных переводов в Украину по официальным и неформальным каналам составил почти 12 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По предварительным данным банка, в прошлом году в Украину было переведено из-за границы почти 12 млрд долл. США в эквиваленте, с Украины за границу — почти 600 млн долл. США.

Из них через системы перевода средств поступило в Украину — почти 2,3 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину, а с Украины — почти 400 млн долл. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов с Украины.

Отмечается, что в разрезе стран объём переводов, осуществлённых через системы перевода средств, распределился следующим образом:

в Украину из:

— США — 18%,

— Израиля — 14%;

— Италии — 9%;

— России — 7%;

— Польши — 7%;

— других 219 стран — 45%;

из Украины в:

— Россию — 31%;

— Грузию — 11%;

— Азербайджан — 6%;

— Китай — 5%;

— Узбекистан — 5%;

— другие 195 стран — 42%.

Самые большие объёмы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств — резидентов США: 93% — в Украину и 96% — из Украины.

«Украина остаётся страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2019 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за её пределы», — прокомментировали информацию в НБУ.

Одесса News сообщала, что чаще всего в 2019 году подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года, количество которых составляло около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.