Контрабандная «табачная» схема тянулась через 4 области от ООС до Одессы

Сотрудники силовых структур, задействованных в Операции объединённых сил (ООС), разоблачили масштабные схемы ввоза табачных изделий из неподконтрольных Украине районов.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

«15 февраля 2020 года в рамках реализации совместных оперативных мероприятий представителей сектора безопасности и обороны из состава ООС и других правоохранительных органов стало раскрытие схем противоправного ввоза с неподконтрольной территории на территорию Украины контрафактной продукции (табачных изделий) на общую сумму свыше 20 млн гривен», — говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, одновременно на территории Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской областей пограничными оперативно-розыскными и специальными подразделениями, совместно с силами и средствами Национальной полиции Украины проведено более 90 обысков.

В местах возможного хранения и сбыта контрафактной табачной продукции обнаружено и изъято более 1500 ящиков (750 тыс. пачек) сигарет на общую сумму более 20 млн. грн., денежные средства в размере 900 тысяч, которые были получены от преступной деятельности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические средства, «теневую» бухгалтерию и компьютерную технику, другие предметы, являющиеся доказательствами преступных действий.

Оперативную разработку противоправных групп оперативники Восточного регионального управления осуществляли более полугода, благодаря чему во взаимодействии с коллегами из Западного и Южного региональных управлений, преступная деятельность была раскрыта.

Следствие продолжается.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года на автодороге «Одесса-Киев» пограничники остановили автомобиль «Volkswagen Transporter», управляемый гражданином Украины, в котором обнаружена крупная партия контрабандных сигарет на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Фото и видео: Госпогранслужба Украины