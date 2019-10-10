АМКУ оштрафовал крупные табачные компании на 6,5 миллиарда

Антимонопольный комитет оштрафовал на общую сумму 6,5 млрд гривен дистрибюра табачных изделий ООО «ТЕДИС Украина» (штаб-квартира в Одессе) и его партнёров — табачные компании за создание искусственных барьеров на рынке первичной продажи сигарет.

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев в Facebook.

«Только что, 10 октября 2019 года, АМКУ принято решение по факту антиконкурентных согласованных действий табачных компаний и монополиста-дистрибютора «ТЕДИС Украина». На ответчиков наложены штрафы в общем размере 6,5 млрд гривен», — написал Терентьев.

Председатель АМКУ назвал суммы штрафов: «ТЕДИС Украина» — 3,4 млрд грн; «Филипп Моррис Сейлз Энд Дистрибьюшн» — 366 млн грн; «Филипп Моррис Украина» — 814 млн грн; «Джей Ти Интернешнл Украина» — 434 млн грн; «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» — 488 млн грн; «Империал Тобакко Продакшн Украина» -167 млн ​​грн; «Империал Тобакко Юкрейн» — 292 млн грн; «Бритиш Американ Тобакко Сейлз Энд Маркетинг Украина» — 80 млн грн; АО «Табачная компания «В.А.Т.- Прилуки» — 448 млн грн.

Терентьев пояснил, что «нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме «ТЕДИС», потенциальными дистрибюторами, которые просто сделали невозможным их появление на этом рынке».

«В ретроспективе это выглядело так: 1. В 2011-2012 годах каждый производитель сократил количество прямых контрактов с дистрибюторами до одного — «ТЕДИС Украина». 2. Как следствие, в 2013 году «ТЕДИС Украина» становится монополистом на рынке с долей 99,43%. 3. Одновременно вышеназванные производители установили похожие критерии к потенциальным покупателям (в т. ч. поставка (доставка) сигарет в отдалённые районы), которым не соответствует ни один из субъектов хозяйствования. 4. Ни одна компания не может выйти на рынок дистрибуции сигарет и/или приобретать сигареты непосредственно у производителей, а вынуждена покупать их у ООО «ТЕДИС Украина» (или у его покупателей)», — пояснил Терентьев.

Отмечается, что в 2012-2015 годах именно ООО «ТЕДИС Украина» не только не соответствовало упомянутым критериям, но и не выполняло в полном объёме свои дистрибюторских функций (продажа до 58% объёма сигарет без всякой доставки покупателям, путём самовывоза или в розницу). Однако производители никак на это не реагировали.