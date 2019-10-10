За подкуп белгород-днестровского пограничника взяткодатель получил наказание

Белгород-Днестровский горрайонный суд признал виновным гражданина Украины, который предлагал пограничнику неправомерную выгоду за содействие в деятельности, связанной с прокатом плавсредств.

Как сообщает Госпогранслужба, 16 сентября в пгт Затока гражданин Украины предложил сотруднику Госпогранслужбы денежное вознаграждение в размере 7,5 тысяч гривен за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности в акватории Чёрного моря.

«На днях суд признал виновным мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.369 УК и назначил наказание взяткодателю в виде штрафа на сумму 11 050 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд также определил конфисковать в доход государства вещественные доказательства — денежные средства в сумме 7500 гривен, которые находились на хранении в военной прокуратуре гарнизона.