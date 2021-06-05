7-этажку на Ришельевской в Одессе построили незаконно: снесут ли

Пятый апелляционный административный суд Одессы признал нарушения при строительстве дома на Ришельевской, 41 (Базарная, 72) и полностью удовлетворил требования Государственного архитектурного контроля Одесского горсовета.

Об этом в своём Facebook написал начальник управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев, пишет ТАЙМЕР.

«Хорошие новости — ваш любимый дом на Ришельевской, 41 незаконно достроен. Наконец суд это признал, как и требование ГАСКа Одессы отменить уведомления о начале выполнения строительных работ», — написал он.

По результатам проверки в отношении заказчика строительства составлены акт, протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«На нарушителя наложено административное взыскание в виде штрафа. К сожалению, так как владелец — физическое лицо, это всего 10 200 гривен. Мы будем добиваться демонтажа нахалстроя», — отметил Авдеев.

Он напомнил, что здание на Ришельевской, 41 — тот самый дом, который перестроили и превратили в семиэтажку под видом реконструкции квартир.

«Застройщику повезло: он проводил работы во время моратория из-за изменений в законодательстве, которые ограничили как проверки, так и отмену уведомлений. Нам остался только один путь — через суд. Что мы и сделали», — рассказал начальник одесского ГАСК.

«10 июля 2020 года Одесский окружной административный суд открыл производство об отмене уведомления о начале выполнения строительных работ из-за разногласий в документах. Но 25 января 2021-го в удовлетворении административного иска нашему управлению отказали. Не соглашаясь с этим, мы подали апелляционную жалобу. И вот Пятый апелляционный административный суд принял нашу сторону и удовлетворил наши требования полностью», — описал Авдеев историю борьбы с застройщиком.

Кстати. На Ришельевской, 41, было построено семиэтажное здание с цокольным этажом вместо пятиэтажного, как было предусмотрено утверждённой проектной документацией и экспертным заключением. Таким образом, была превышена предельно допустимая высота зданий (21 м вместо 18,6 м, как указано в градостроительных условиях и ограничениях).

Кроме того, пятно застройки было увеличено без права собственности (пользования) на земельный участок, а документы на выполнение строительных работ и вовсе отсутствуют.

Одесса News историю со строительством этого здания показала болгарским архитекторам, что вызвало их неприятие тем, как безответственно в Одессе относятся к историческим зданиям.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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