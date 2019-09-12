Дочь погибшей в одесском отеле австралийки требует $1 миллион

Дочь погибшей Стеллы Сойфер, 73-летней одесской эмигрантки, гражданки Австралийского Союза, которая находилась 17 августа в одесской гостинице «Токио Стар» и погибла в результате ночного пожара, требует взыскания через суд моральной компенсации в размере 1 миллиона долларов (25 миллионов 131 тысяча гривен) и компенсации материального ущерба в размере 628 000 гривен.

Об этом стало известно из постановления Киевского райсуда Одессы, рассмотревшего ходатайство Одесской облпрокуратуры о наложении ареста на имущество подозреваемого в уголовном производстве №12019160500004375 от 17 августа 2019 года.

«Суд рассмотрел ходатайство прокурора отдела прокуратуры Одесской области о наложении ареста на имущество подозреваемого в уголовном производстве №12019160500004375 от 17 августа 2019 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 и ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины. И с целью обеспечения гражданского иска о взыскании ущерба, причинённого уголовным правонарушением, решил удовлетворить ходатайство в полном объёме», — отметил следственный судья Виктор Чаплицкий.

Согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Реестру прав собственности на недвижимое имущество, подозреваемому в уголовном правонарушении принадлежат квартиры, садовый дом, земельный участок, транспортные средства. Также установлено, что подозреваемый является основателем и имеет ценные бумаги компаний «Юником Пивдень», «Киев сервис», «Фирма «Киев плюс», «Фирма «Киев», «ДАГДА-2013», «Динара», благотворительного фонда «Мир не без добрых людей» и ОО «Центр защиты инвалидов».

Как сообщала Одесса News, пожар в одесской гостинице «Токио-Стар» произошёл в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, ещё 10 постраждали. Серед погибших — жители Сум, Днипра, Киева и Одесской области, а также гражданка Австралии. Причииной смерти всех погибших, согласно результатам судебно-медицинского обследования, является отравление продуктами горения или полученные ожоги.

Владелец отеля Вадим Чёрный с 20 августа находится под стражей.