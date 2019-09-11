Пожар в одесском отеле»Токио-Стар»: объявлено подозрение старшему администратору

Старшему администратору отеля «Токио-Стар» в Одессе, где во время пожара погибли девять человек, сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Прокуроры прокуратуры Одесской области совместно со следователями ГУНП в области в соответствии с требованиями закона сообщили о подозрении старшему администратору отеля «Токио-Стар» в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст.270 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным расследования, с 2009 года женщина работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания и отчитывалась о работе учреждения, передавала денежные средства от бизнеса.

«Согласно договорённости в функциональные обязанности гражданки входило решение в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью учреждения. Выяснено, что деятельность фирмы велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности», — заявили в прокуратуре.

В частности, как отмечается, во время выезда в начале июля 2019 года на место специалисты ГСЧС составили акт о невозможности проведения проверки в связи с тем, что по информации администрации отеля предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу.

«В этом же месяце в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки», — уточнили в ведомстве.

По данным ГСЧС в Одесской области после пожара в «Токио Стар», проведено 228 внеплановых проверок отелей, заведений отдыха и оздоровления. По результатам составлено 78 админпротоколов о нарушении противопожарной безопасности.

Как сообщала Одесса News, пожар в одесском отеле “Токио-Стар” произошёл в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, ещё 10 пострадали.

Киевский райсуд Одессы 20 августа арестовал на 60 суток владельца отеля «Токио-Стар» Вадима Чёрного, адвокаты которого заявили, что намерены обжаловать постановление суда в апелляционной инстанции, поскольку «подсудимый является собственником помещений первого этажа здания», а пожар произошёл на втором. Сам Чёрный на заседании суда заявил, что владельцем и руководителем отеля «Паровоз», расположенного на втором этаже, является другой бизнесмен, который за несколько дней до пожара покинул Украину.