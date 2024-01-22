В Ленинградской области горит нефтяной терминал, в Туле — оборонный завод

Завод «Новатэк», который находится в порту Усть-Луга (Ленинградская область РФ), прекратил технологический процесс после возгорания объектов, которое возникло вследствие «внешнего воздействия».

Об этом 21 января сообщили в «Новатэке», пишут Bloomberg и российское пропагандистское агентство ТАСС.

В компании заявили, что создали оперативный штаб по ликвидации последствий, оценка ущерба будет произведена позднее. В «Новатэке» отметили, что «пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет». В компании утверждают, что пожар локализован.

Порт Усть-Луга – один из двух основных российских пунктов экспорта энергоресурсов на Балтийском море. Производственный комплекс «Новатэк – Усть-Луга» занимается переработкой газового конденсата в нефть, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки. Завод находится в прибрежной зоне, рядом со спецтерминалом, где хранится продукция.

РосСМИ отмечают, что в момент взрыва у причалов находились три крупных танкера. Россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

В ночь на 21 января взрывы также прозвучали над российскими городами Тулой, Смоленском и Орлом. Сообщается об атаке беспилотников и работе средств ПВО, пишет Telegram-канал ASTRA.

В частности, в Туле был прилёт по оборонному предприятию «Щегловский вал», которое производит в том числе зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С».

Минобороны страны-агрессора РФ утверждает, что над Смоленской областью якобы сбили три беспилотника, а затем, по его данным, ещё один.

Также ведомство заявило, что был сбит дрон над Орловской областью, а позже сообщило о сбитии беспилотника над Тульской.

Одесса News информировала, что 19 января от ударов беспилотников в Клинцах Брянской области РФ сгорела нефтебаза.

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