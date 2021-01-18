Горький опыт «Токио стар» ничему не научил: в Одессе сгорел ещё один отель, есть жертвы

На улице Посмитного 10/12, что на Аркадии в Одессе, загорелся трёхэтажный дом, в котором располагается отель.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Трагедия произошла 17 января. В 20:30 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание на первом этаже трёхэтажного жилого дома.

«По прибытию на место вызова было установлено возгорание открытым пламенем крыши жилого дома и частично третьего этажа. В связи с угрозой быстрого распространения огня объявлен повышенный ранг вызова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара создан штаб пожаротушения, два оперативных участка для поиска людей и тушению пожара.

В результате пожара пострадали два человека, из них один был спасён путём вынесения из задымленной среды.

Пожар был локализован в 22:05 и ликвидирован в 23:51 на площади 1 200 кв.м.

При ликвидации пожара и поиска возможных пострадавших обнаружены тела двух человек без признаков жизни.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщала Одесса News, 17 августа 2019 года в Одессе сгорела эконом-гостиница «Токио стар». В пожаре сгорели 9 человек, в том числе ребёнок. Среди умерших — жители Одесской области, Киева, Днепропетровска и одна гражданка Австралии. Кроме того, пострадали 10 человек, включая граждан Литвы и Сьерра–Леоне. Суд по наказанию виновных в пожаре продолжается до сих пор. Главный обвиняемый — владелец гостиницы Вадим Чёрный — умер от коронавируса в декабре 2020 года.

Фото: ГСЧС