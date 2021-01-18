18 января в Одессе православные верующие будут пробовать последнюю кутью Рождества

18 января — Голодный Сочельник. Сегодня готовят третью и последнюю кутью рождественско-новогодних праздников.

Называется она «Голодной» от того, что с этого времени и до следующего дня, пока не освятят воду в водоёме, люди не ели. т.е говели.

С Голодной кутьёй связаны интересные обряды «призвания мороза». Ведь крещенские холода были в древности самыми сильными. Перед тем, как сесть за ужин, хозяин брал ложку кутьи, подходил к окну (иногда приоткрывал форточку) и трижды говорил: «Мороз, мороз, иди к нам кутью есть!» После паузы вновь обращался: «Не идёшь? Тогда не иди ни на рожь, ни на пшеницу, ни на всякую иную пашницу!»

Другим зрелищным действом в этот вечер было «прогнание кутьи». Парни брали макогоны, выходили на улицу и стучали ими в ворота и заборы, при этом выкрикивая: «Прочь, кутья, из красного угла, а ты, узвар, иди на базар!» Некоторые и вообще — просто разбивали о ворота горшок, в котором варилась кутья. У кого были ружья — трижды стреляли.

«Коль на Голодный вечер очень темно, то будет урожай на гречку», — говорили наши предки.

В день православного праздника Крещения Господня на трёх специально подготовленных пляжах Одессы проведут Крещенские купания — «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана), «Ланжерон» (возле Двух Шаров) и «Лузановка».

Время проведения Крещенских купаний на этих пляжах с 23:00 18 января до 01:00 19 января.

В местах Крещенских купаний на пляжах Одессы профильным подразделениям поручено принять меры по недопущению массового скопления людей, обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также соблюдение дистанции 1,5 метра между людьми.

На этих пляжах будет обеспечено постоянное присутствие спасателей и водолазов коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».