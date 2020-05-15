Мэр Одессы принял майские солнечные ванны на пляжах с пользой для дела

Мэр Одессы провёл рабочую инспекцию пляжей от Аркадии до 14-й станции Большого Фонтана и проверил организацию условий для отдыха людей с инвалидностью.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что на сегодняшний день в прибрежной зоне уже обследовано и очищено от мусора морское дно, организована работа водолазно-спасательной службы, спасательные вышки на пляжах оснащены всем необходимым. Проводится проверка оснований для выдачи паспортов на открытие и функционирование пляжей.

«Курортный сезон в этом году особенный. Карантин внёс свои коррективы в подготовку к курортному сезону — многие процессы сегодня замедлены или приостановлены. Тем не менее мы находимся в постоянном контакте с предпринимателями, поэтому выражу общую уверенность, что Одесса будет готова к пляжному сезону», — отметил Геннадий Труханов.

В ходе инспекции обсуждались вопросы санитарного состояния пляжей и вывоза мусора, контроля соблюдения арендаторами условий аренды, в том числе минимизации размещения на песочной зоне различных конструкций.

При входе на пляж должно быть размещено информационное табло с разъяснением о предоставлении платных и бесплатных услуг, а также информацией о необходимости соблюдения ограничительных мер в условиях действия карантина.

Кроме того, были рассмотрены вопросы доступной среды и повышения качества организации пляжного отдыха для людей с инвалидностью. В частности, городской голова обсудил с арендатором возможность обновления в районе пляжа «Дельфин» конструкций для спуска к морю маломобильных групп населения. Председателем спортивного клуба людей с инвалидностью «Одесса-баскет» Олегом Прохоровым были высказаны пожелания по организации отдыха для маломобильных групп населения на специализированном пляже на 11-й станции Большого Фонтана, благоустройство которого проводится за бюджетные средства.

Как сообщала Одесса News, одесские водолазы перед началом курортного сезона осмотрели и расчистили морское дно акваторий городских пляжей.

Фото: «Одесса»