В НБУ объяснили, что изменит новый закон о банках

Вступил в силу новый закон — «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым предусмотрен новый финансовый мониторинг.

Если вы добросовестный клиент, не проводите незаконных операций, то для вас новый закон ничего не меняет.

Непосредственно участники рынка (банки, небанковские учреждения, а также те, кто стал субъектами финансового мониторинга: нотариусы, юристы, аудиторы, бухгалтеры, почтовые операторы и другие) тоже могут не волноваться, ведь Национальный банк даёт длительный переходный период до 1 января 2021 года. Времени на приведение в соответствие своей работы с нормами нового закона хватит.

1. Риско-ориентированный подход

Риско-ориентированный подход означает, что подозрительных клиентов будут проверять тщательнее. Речь идет о политиках, политических партиях и, конечно же, олигархов. То есть тех, кто может проводить крупные денежные операции. Зато меньше будут проверять операции обычных клиентов: студентов, пенсионеров, получателей средств в рамках зарплатного проекта или соцпомощи, «белый» бизнес, который платит налоги, ОСМД, ЖКХ, интернет-провайдеров. Проверять их просто нет смысла, ведь рисков, что эти категории занимаются отмыванием денег, очень мало.

В то же время закон позволит существенно испортить жизнь схемщикам. Он чётко прописывает механизмы замораживания активов и остановки финансовых операций, если они связаны с выводом денег в оффшоры или финансированием терроризма.

Итак, НБУ одновременно ослабляет финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и порядочных граждан и усиливает контроль для нечестных предпринимателей и преступников.

2. Отчёт об операциях свыше 400 тысяч гривен

Ранее банки в обязательном порядке сообщали Госфинмониторингу обо всех операциях от 150 тыс. грн, а оснований для этого было аж 17. У вас могли спросить цель операции и даже попросить источник происхождения средств.

Теперь закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций, о которых надо обязательно сообщать — сейчас их всего четыре:

— операции, связанные со снятием наличных свыше 400 тыс. грн;

— перевод средств за границу политиками, общественными деятелями, общественными объединениями, политическими партиями;

— международные переводы более пороговой суммы;

— когда перевод происходит в страну «в антилегализационной сфере», как, например, Северную Корею.

Есть очевидные незаконные операции, например, торговля оружием. Но есть операции, которые не имеют видимых преступных оснований. Если банк уже 10 лет обслуживает клиента, знает источники его доходов, легальную отчётность и уплату налогов, то каждый раз не нужно проверять целесообразность операции, даже если она превышает 400 тыс. грн.

В то же время, если этот клиент 10 лет занимается торговлей овощами, а сейчас решил перечислить миллионы за поставку металлолома, то банку нужно задуматься.

3. О переводах

Важная и очень актуальная тема — денежные переводы.

Национальный банк в очередной раз подчёркивает: требования закона не будут распространяться на:

— уплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы)

— уплату кредита до 30 тыс. грн;

— оплату товаров и услуг с помощью карты (независимо от суммы)

— все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;

— снятие средств со своего счёта.

Гроші на картку переказуйте без проблем 📽 Ми подумали – краще один раз побачити, ніж сто разів почути.І створили для вас відео про те, як змінилися фінмоніторинг та платежі після 28 квітня цього року.🤷‍♂️ Мабуть ви чули пересуди, що поповнити будь-яку картку просто так вже не можна? Але, повірте, суми до 5 тисяч гривень можна переказувати, як і раніше.💳 А свою картку можна легко поповнювати на суму і понад 5 тисяч гривень. Адже маючи картку, ви – вже ідентифіковані банком.💸 Є потреба віддати комусь борг та перерахувати гроші зі своєї картки на його?Гроші з картки на картку переказуйте без проблем, у межах лімітів встановлених вашим банком.👨‍👩‍👧‍👦 Треба поповнити картку родичам готівкою через термінал чи банкомат на суму понад 5 тисяч гривень? Без питань. Просто вставте у пристрій свою банківську картку – і готово! ❓ Маєте питання? Звертайтеся до Національного банку!📧 Національний банк – ваш експерт у світі фінансів! 🙂 Gepostet von Національний банк України am Mittwoch, 6. Mai 2020

4. О мобильной связи

Также сохранять спокойствие могут операторы мобильной связи. Они смогут, как и раньше, оказывать услуги идентифицированным абонентам. Нормы закона не регулируют телекоммуникационные услуги. Без каких-либо изменений и ограничений будет происходить оплата мобильной связи, расчёты бонусными карточками и тому подобное.

5. О дистанцированности

Открыть счет, не выходя из дома, стало реально. Главное преимущество нового закона — полная идентификация клиента. Как это работает? Когда вы приходите в банк открыть счёт, вам нужно заполнить анкету, предоставить сканкопию документов, рассказать о своём доходе. Это идентификация. Однако теперь можно избежать посещения отделений банков.

НБУ предлагает ряд способов для дистанционной идентификации:

— видеозвонок от вашего банкира;

— система BankID НБУ, к которому подсоединены 14 банков (в том числе и самые крупные — ПриватБанк и Ощадбанк);

— электронная подпись.

Или другие простые способы, моделей хватает.

6. О почтовых операторах

Ещё одна новация — это расширение круга проверяющих. К их перечню добавляются почтовые операторы, компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, перевода электронных денег (криптовалюта). Также обязанности финансового мониторинга возлагаются на бухгалтеров, аудиторов, юристов, нотариусов.

7. Об электронных кошельках

Идентификацию и верификацию пользователей существующих электронных кошельков финансовые учреждения смогут провести до 01 января 2021 года. Недопустимо, чтобы электронные деньги использовались для теневых операций.

Также будет предложена упрощённая модель идентификации для владельцев кошельков: нужно удалённо прислать копии документов и фото клиента с его личными документами.

8. О наличных переводах более 5 тыс.грн

Операции на сумму более 5 тыс. грн с 1 января 2021 будут нуждаться в идентификации клиента. Это будет касаться только тех случаев, когда вы будете пополнять наличными в терминале карточку другого человека. В таком случае банк знает клиента, которому вы отправляете деньги, однако не знает вас, потому попросит пройти идентификацию — например, приложить свою карточку к считывателю на терминале.

Это ограничение не создаст существенных неудобств, ведь средний чек перевода через терминалы самообслуживания и банкоматы с функцией приёма наличных в Украине составляет 832 грн. Это в шесть раз меньше, чем установленный лимит в 5 тыс. грн.

У владельцев терминалов есть два варианта работы с 1 января: установить на терминалы специальные считыватели или принимать платежи до 5 тыс. грн идентификации.

9. О переводах с карты на карту

Безналичные платежи с карты на карту или со счёта на счёт, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи в части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платёжные карты, уже идентифицированы.

Банки располагают информацией о каждом владельце счёта или карты. Они знают привычные операции по истории его платежей, имеют информацию, которую он сам предоставил банку, открывая счёт.

Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это — низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять. Зато новый закон смещает акцент на анализ рисковых и крупномасштабных операций на сумму свыше 400 000 гривен.

Также Национальный банк никогда не требовал и не будет требовать, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.

Гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы.

10. О поступлении денег из-за границы на вашу карточку

Остаётся без изменений. Никаких лимитов на зачисление средств на счёт валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено.

11. О переводах наличных за границу

Если вы переводите за границу наличные через международную систему перевода средств, тогда вас попросят показать паспорт и объяснить, что это за платёж. Например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

Переказ з-за кордону — без проблем 👻 Усі навколо лякають страшним фінмоном, який не пропустить переказ з-за кордону?👌 Не такий страшний фінмон, як чутки про нього. 💳 Очікуєте переказ на картку з-за кордону?Спокійно! Жодних проблем із переказом не буде.Якщо маєте картковий рахунок у банку, значить банк вже ідентифікував вас.💸 Отримуєте їх готівкою? Без проблем!Візьміть, як завжди, із собою паспорт.🌐 Треба переказати готівку сестрі за кордон на суму більшу ніж 5000 грн?Будь ласка! Тільки візьміть із собою паспорт та вкажіть у реквізитах, що це переказ сестрі.👍 Переказуйте та отримуйте на здоров’я! ❓ Маєте питання? Звертайтеся до Національного банку! Gepostet von Національний банк України am Donnerstag, 7. Mai 2020

Финансовый мониторинг — это правила, по которым банки проверяют легальность денежных переводов.

Банки должны знать своих клиентов. Поэтому они просят зайти вас в отделение банка и обновить свою персональную информацию: серию и номер паспорта, идентификационный номер, прописку, номер телефона.

Если клиент осуществляет подозрительные операции (неожиданно переводит многотысячную сумму в то время, когда на карту получал только обычную пенсию) банк имеет право отказать в обслуживании, пока клиент не объяснит происхождение своих средств.