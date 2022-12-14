Нацбанк ввёл в обращение памятную монету «Архистратиг Михаил» из серебра

Национальный банк с 14 декабря ввёл в обращение памятную монету «Архистратиг Михаил» из серебра, номиналом в 10 грн и тиражом 5 тыс. штук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Памятная монета посвящена архангелу, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей и именуется как архистратиг-главнокомандующий. Архангел Михаил — неизменный борец с силами зла, защитник веры, покровитель воинов, которые борются за праведное дело и защищают добро. Почтительное отношение к архистратигу Михаилу сохраняется с великокняжеских времён до наших дней — он стал символом небесной защиты власти киевских князей, позже это почитание было зафиксировано не только топонимически — в названиях церковных сооружений, но и геральдически — на гербах Киева, Киевского воеводства, Киевской губернии. Сегодня его образ присутствует в атрибутике украинских десантников и снова олицетворяет борьбу с силами зла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины, под которым надпись — Украина, по кругу, на фоне паттерна из стилизованных древнерусских киевских гривен — весовой, счётной и монетной единицы, изображен стилизованный лавровый венок, внизу номинал — 10 и графический символ гривни; в центре в восьмиугольном картуше на зеркальном фоне изображён логотип, под которым надписи: Национальный/банк Украины/2022.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображён архистратиг Михаил (элемент отделки — локальная позолота); по кругу размещена надпись: …За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла (строки из поэмы Т. Г. Шевченко «Гайдамаки»).

В декабре НБУ также выпустил памятную медаль «Киевская область. Города-герои: Буча, Гостомель, Ирпень».

В декабре НБУ планирует выпуск памятной монеты «100 лет Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени Бекетова” из серии «Высшие учебные заведения Украины и монету из нейзильбера «Павло Глазовой» из серии “Выдающиеся личности Украины», а в январе 2023 года — памятную монету, посвящённую художнику Василию Кричевскому.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк в ноябре-декабре 2022 года презентовал памятную монету «Год Кота (Кролика)» из серии «Восточный календарь» номиналом 5 гривен из нейзильбера, памятные медали «Город-герой Харьков», «Город-герой Мариуполь», а также серебряную монету «Сад божественных песен», посвящённую 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.

Фото: Нацбанк

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