Одесский музей западного и восточного искусства расскажет о художнике эротики

Сновидец из Сент-Идесбальда. Поэт эротики, скелетов и мистических вокзалов Поль Дельво является величайшим художником Бельгии в ХХ веке и мастером мирового уровня.

С его искусством 17 декабря ознакомят в Одесском музее западного и восточного искусства.

Живопись Дельво — это своеобразная меланхолическая, светлая поэзия, наполненная печалью о прошлом, или потустороннем… Голые женщины с большими и влажными глазами на его картинах загадочны и прекрасны, но они из другого измерения. Эти женщины из мира снов и мечтаний, античное оцепенение которых вызывает ощущение ожидания, что кто-то пробудит их от вечной летаргии, в которой они находятся. Перед нами – причудливые видения снов, не поддающиеся рациональному анализу.

О художнике расскажет Сергей Ильин.

Приходите к 15 часам.

Билеты стоимостью 100 гривен. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный.

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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