Одесский театр кукол представляет новый сказочный детектив

23 сентября в Одесском кукольном театре премьера спектакля по мотивам сказки Ивана Франко «Крашеный Лис».

Сказочный детектив, весёлый мюзикл по знаменитому произведению украинского классика. Необычные сказочные события, яркие характеры, зажигательные мелодии, танцы и искромётный юмор.

В одном лесу обитал Лис Никита, чрезвычайно хитрый. Охотники за ним часто охотились, но он всегда убегал от них и обходил их ловушки. Везение и хитрость сделали Лиса ужасно гордым. Он хвастался перед лесными друзьями, что среди бела дня может украсть на базаре курицу. И чтобы подтвердить свои слова, отправился на рынок…

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь. Детям бесплатно до 2-х лет без предоставления отдельного места. Не рекомендуется посещать представления детям без сопровождения взрослых. Но если ребёнок достаточно самостоятельный, то с 5-6 лет разрешается посетить спектакль при условии, что родители находятся поблизости (фойе).

Продолжительность представления 45 минут.

В случае воздушной тревоги: если тревога произошла до начала спектакля — приглашаем посетителей к укрытию до отбоя воздушной тревоги. Там есть всё необходимое – туалет, аптечка, питьевая вода. Если тревога произошла во время спектакля – спектакль будет приостановлен, наши сотрудники предложат спуститься к укрытию. Если тревога будет меньше 45 минут, то после отбоя продолжается просмотр. Если тревога более 45 минут, то спектакль будет отменён.

Адрес: ул. Пастера, 15.

Приходите к 11 часам.

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