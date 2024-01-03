Одесский театр музкомедии приглашает погрузиться в рождественскую атмосферу

С детства знакомый каждому рождественский рассказ о сказочной истории любви Вакулы и Оксаны, пропитанный духом фольклора, народных преданий и легенд, оживёт 6 января на сцене Одесского театра музкомедии под прекрасную музыку Игоря Поклада.

Приключения Вакулы в поисках башмачков для любимой, любовь чёрта к Солохе – перед нами возникает особый мир со своими правилами и законами. По старинному весёлому обычаю, в ночь перед Рождеством молодые ребята идут колядовать, они поют песни-колядки, желают здоровья и богатства, а уважаемые казаки ходят друг к другу в гости. И в этот вполне реальный мир настолько органично вливается сказочный мир, что, кажется, будто так и должно быть.

Мир сказочный и реальный, приправленный гоголевским юмором, сливается в единое, яркое и колоритное действо. И, кажется, что нет ничего обычнее ведьмы, вылетающей в трубу, луны, скачущей в руках чёрта, да и самого чёрта…

Предрождественская атмосфера мюзикла выплескивается со сцены в зрительный зал и невозможно не погрузиться в этот волшебный мир украинской зимней ночи.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

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