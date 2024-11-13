Одесский областной драмтеатр расскажет о страсти Наполеона и Жозефины

Известно, что у великого французского императора Наполеона была большая любовь по имени Жозефина де Богарне. Но, оказывается, в его жизни была ещё одна Жозефина! Правда, историки старательно умалчивают об этом факте.

Но Одесский академический областной драматический театр молчать об этом не намерен!

17 ноября со сцены театра вам поведают все весёлые и пикантные подробности о непростых отношениях Наполеона Бонапарта с очаровательной корсиканкой Жозефиной Понтиу, внезапно появившейся на острове Святой Елены — последнем пристанище свергнутого императора.

Вы убедитесь лично, что настоящая корсиканка – это практически одесситка! Ибо только одесситки и корсиканки способны так поставить на уши всё вокруг себя: приучить французских генералов ловить мышей, доить коз и охранять морковные грядки, сбить спесь с английского губернатора и научить самого Наполеона петь, танцевать и корчить рожи!

А ещё вы узнаете тайну появления одного из самых знаменитых коньячных брендов!

Ну и конечно, вы вновь убедитесь, что настоящая любовь побеждает всё и завоёвывает мир куда лучше наполеоновских армий!

Цена билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 18:00.

Адрес: ул. Греческая, 48.

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