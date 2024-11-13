Две пары одесских фигуристов поднялись на пьедестал международных соревнований

Ведущая одесская танцевальная пара 16-летняя Ирина Пидгайна и 20-летний Артём Коваль (тренеры – Елена Онищенко, Галина Чурилова) стала серебряным призером в соревнованиях юниоров «Pavel Roman Memorial» в чешском Оломоуке, а в Софии завоевали серебро 13-летняя Татьяна Белодонова и 17-летний Иван Качур (тренер – Алёна Каламурза).

Об этом сообщает Отделение НОУ Украины в Одесской области.

Ирина и Артём набрали 158,38 балла, став вторыми и в ритмическом, и произвольном танцах. Одесситы уступили французской паре чуть больше 4-х баллов.

На соревнованиях в Софии Татьяна Белодонова и Иван Качур, для которых это был первый старт в сезоне, представили свои новые программы и получили суммарную оценку 135,24 балла. Победителям – турецкой паре – одесские фигуристы уступили 2,14 балла.

После турнира в Софии спортсменов через две недели ждут соревнования в Венгрии.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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