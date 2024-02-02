«Моряки» продолжают тренировочный сбор в Турции: матч с ереванцами проигран

Футбольный клуб «Черноморец» продолжает в Турции свой тренировочный сбор, в рамках которого был проведён товарищеский матч с командой «Алашкерт» (Ереван, Армения).

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что матч завершился поражением одесских футболистов: 1:4. Единственный гол в ворота «Алашкерта» забил Штогрин.

Между тем, стало известно, что команду «Черноморца» пополнил Владимир Арсич из Боснии и Герцеговины, который заключил контракт с ФК «Черноморец».

Владимир Арсич родился 20 апреля 2001 в Баня-Луке. Рост – 192 см, вес – 83 кг. Воспитанник ФК «Борац» (Баня-Лука). Также играл в командах чемпионата Боснии и Герцеговины: ГОШК (Габела), ФК «Крупа», «Леотар» (Требино). В 2022-2024 годах защищал цвета датского ФК «Вайле», с которым завоевал путёвку в Суперлигу. В общей сложности, на профессиональном уровне провёл 108 матчей.

С обоюдного согласия сторон ФК «Черноморец» и Гай Хадида прекратили действие контракта. Израильский футболист выступал за команду «моряков» с февраля 2023 года. Провёл 25 официальных матчей, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.

Одесса News информировала о том, что футбольный клуб «Черноморец» выступил с официальным заявлением об отказе играть на тренировочных сборах в Турции с командами, которые запланировали встречи с футболистами страны-агрессора.

Фото: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy